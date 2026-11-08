Kreisliga B Staffel 8 Die SG Brohlbachtal bringt den Spitzenreiter zu Fall Nico Balthasar 08.11.2026, 19:01 Uhr

i Marc Rinneburger (rechts, hier im Spiel gegen Eifelhöhe) schoss das Tor des Tages für die SG Brohlbachtal beim 1:0-Auswärtssieg bei der DJK Kruft/Kretz und brachte den Spitzenreiter damit zu Fall. Alfons Benz

Der TuS Hausen ist wieder Tabellenführer in der B Staffel 8, nachdem die DJK Kruft/Kretz daheim gegen die SG Brohlbachtal patzte. Im Tabellenkeller verschaffen sich Ellenz, Untermosel II und Ehrbachtal Luft beim Rückrundenauftakt.

Der Spitzenreiter strauchelt, die Verfolger rücken näher: Am 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 kassierte die DJK Kruft/Kretz eine knappe Heimniederlage gegen die SG Brohlbachtal. Hausen nutzte die Steilvorlage mit einem 4:0 gegen Eifelhöhe, Mendig II schob sich nach einem Torfestival gegen Plaidt II auf Rang drei.







Artikel teilen

Artikel teilen