Der TuS Hausen ist wieder Tabellenführer in der B Staffel 8, nachdem die DJK Kruft/Kretz daheim gegen die SG Brohlbachtal patzte. Im Tabellenkeller verschaffen sich Ellenz, Untermosel II und Ehrbachtal Luft beim Rückrundenauftakt.
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Der Spitzenreiter strauchelt, die Verfolger rücken näher: Am 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 kassierte die DJK Kruft/Kretz eine knappe Heimniederlage gegen die SG Brohlbachtal. Hausen nutzte die Steilvorlage mit einem 4:0 gegen Eifelhöhe, Mendig II schob sich nach einem Torfestival gegen Plaidt II auf Rang drei.