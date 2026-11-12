Demerath kommt mit einem 1:17 (!) im Gepäck nach Ulmen

Der letzte Spieltag des Jahres steht am Wochenende in der B Staffel 13 statt: Danach finden auch keine Nachholspiele vor Weihnachten statt. Im Mittelpunkt am Sonntag: Das Derby zwischen Ulmen und dem jüngsten 1:17-Verlierer Demerath.

Am 15. und letzten Spieltag vor der Winterpause in der Fußball-Kreisliga B Staffel 13 stehen für das COC-Duo SV Laubach II und SV Ulmen am Sonntag Heimspiele an.

Das Lazarett der Laubacher Reserve verkleinert sich nicht, es füllt sich weiter.