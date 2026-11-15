Durch Sieg im Spitzenspiel CSV Neuwied rückt Primus SV Rengsdorf auf die Pelle Daniel Korzilius 15.11.2026, 22:22 Uhr

i Der CSV Neuwied (in hellgrau) entschied in Rengsdorf ein Spitzenspiel für sich, das „keinen Verlierer verdient“ hatte, wie SV-Coach Ralph Arenz fand. Jörg Niebergall

Jetzt wird es sogar im Kampf um die Herbstmeisterschaft noch mal spannend: Durch den Sieg im Spitzenspiel der Kreisliga B3 bei Primus SV Rengsdorf eröffnen sich für Verfolger CSV Neuwied kurz vor der Winterpause noch einmal ganz neue Möglichkeiten.

Der CSV Neuwied hat am 15. Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 das Spitzenspiel beim SV Rengsdorf mit 2:1 gewonnen. Im letzten noch ausstehenden Spiel des Kalenderjahres kann der CSV mit einem Sieg gegen den HSV Neuwied II mit mindestens fünf Toren Unterschied am kommenden Sonntag die Tabellenführung übernehmen und sich nachträglich noch zum Herbstmeister krönen.







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