Die Kreisliga B Staffel 9 ist eine reine Hunsrück-Klasse – mit Ausnahme der SG Mont Royal und der SG Rheinblick II. Viele Derbys sind garantiert. Die 14 Trainer gehen von einer sehr ausgeglichenen Staffel aus. Hier gibt es die Saisonvorschau.
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Bis auf zwei Ausnahmen (SG Mont Royal und SG Rheinblick II) tummeln sich in der neu zusammengestellten Fußball-Kreisliga B Staffel 9 ausschließlich Teams aus dem Hunsrück. Die Klasse gilt bei fast allen Trainern als ausgeglichen, dazu freuen sich die Verantwortlichen auf viele Derbys.