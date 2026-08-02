Kreisliga B Staffel 9 Biebertal/Unterkülztal will ganz vorne mitmischen Nico Balthasar 02.08.2026, 12:38 Uhr

i Aufsteiger TuS Ellern geht mit folgenden Team in die Saison in der Kreisliga B Staffel 9: (hinten, von links) Burak Döner, Timon Waldorf, Silas Spengler, Katekani Mabunda; (Mitte, von links) Mike Kleemann, Konstantin Heidinger, Merlin Bellendir, Bastian Eisenmüller, Robin Berg, Tim Lilienthal, Simon Bohlen, Jakob Wirtz sowie (sitzend, von links) Emin Alimci, Benjamin Weirich, Julian Adler, Co-Trainer Carsten Vollrath, Trainer Jan Wächter, Florian Strzoda, Jonas Schmitz und Seif Bannour. Es fehlen auf dem Foto Leon Stollwerk, Tom Steffens, Janosch Arm, Andreas Stein, Ozan Alimci, Joel Aquila, Batuhan Alimci, Mark Thomassen, Lennart Winkler und Eric Wild. Christian Kiefer

Die Kreisliga B Staffel 9 ist eine reine Hunsrück-Klasse – mit Ausnahme der SG Mont Royal und der SG Rheinblick II. Viele Derbys sind garantiert. Die 14 Trainer gehen von einer sehr ausgeglichenen Staffel aus. Hier gibt es die Saisonvorschau.

Bis auf zwei Ausnahmen (SG Mont Royal und SG Rheinblick II) tummeln sich in der neu zusammengestellten Fußball-Kreisliga B Staffel 9 ausschließlich Teams aus dem Hunsrück. Die Klasse gilt bei fast allen Trainern als ausgeglichen, dazu freuen sich die Verantwortlichen auf viele Derbys.







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