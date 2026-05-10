Kreisliga B Staffel 9 Aufstieg für spielfreie SG Oppenhausen/Nörtershausen Nico Balthasar 10.05.2026, 19:22 Uhr

i Auf dem Hartplatz in Damscheid trennten sich die SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid (in Blau mit Mirco Metz) und die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal II (mit Dominik Boos) mit einem 2:2-Unentschieden. hjs-Foto

Nach Meister Urbar/Werlau steigt auch Vizemeister Oppenhausen/Nörtershausen (per Quotientenregelung) in die A-Klasse auf. Das steht schon nach dem drittletzten Spieltag der B Staffel 9 fest.

Am 24. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 kassierte Meister und Pokalfinalist SG Urbar/Werlau seine erste Heimniederlage beim 1:2 gegen Laudert. Die SG Viertäler Oberwesel II sicherte sich derweil mit einem 3:1 gegen die SG Mosel Löf II den Klassenerhalt, während die SG Ehrbachtal Ney beim 8:0 in Bassenheim ein Offensivfeuerwerk abbrannte.







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