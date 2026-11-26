Die Reserve der neu formierten SG Horressen/Malberger Kickers kommt in der Kreisliga B4 nicht richtig auf Touren. Dies zu ändern, ist fortan nicht mehr die Aufgabe von Andriy Chetchouga – man hat sich getrennt. Der Nachfolger steht schon fest.
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Wenn die SG Horressen/Malberger Kickers II in die Vorbereitung auf das Restprogramm in der Fußball-Kreisliga B4 einsteigt, wird Andriy Chetchouga nicht mehr die Richtung vorgeben. Der frühere Wirgeser Oberligaspieler aus Montabaur ist nicht mehr Trainer der Bezirksliga-Reserve.