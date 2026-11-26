„Hat nicht mehr gepasst“ Andriy Chetchouga und Horressen II gehen getrennte Wege Marco Rosbach 26.11.2026, 16:12 Uhr

i Andriy Chetchouga gibt bei der SG Horressen II nicht mehr die Richtung vor. Marco Rosbach

Die Reserve der neu formierten SG Horressen/Malberger Kickers kommt in der Kreisliga B4 nicht richtig auf Touren. Dies zu ändern, ist fortan nicht mehr die Aufgabe von Andriy Chetchouga – man hat sich getrennt. Der Nachfolger steht schon fest.

Wenn die SG Horressen/Malberger Kickers II in die Vorbereitung auf das Restprogramm in der Fußball-Kreisliga B4 einsteigt, wird Andriy Chetchouga nicht mehr die Richtung vorgeben. Der frühere Wirgeser Oberligaspieler aus Montabaur ist nicht mehr Trainer der Bezirksliga-Reserve.







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