In der Kreisliga B Staffel 8 wird der 24. und drittletzte Spieltag mit gleich drei Partien am Freitag eröffnet. Die restlichen drei Begegnungen finden am Sonntag statt.
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In der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 empfängt am 24. und somit drittletzten Spieltag Tabellenführer SG Ahrtal die SG Maifeld-Elztal II. Verfolger FSG Vordereifel muss eine schwierige Auswärtsaufgabe beim TuS Hausen meistern, während im Tabellenkeller die SG Illerich/Landkern und die SG Brohlbachtal jeweils den Klassenerhalt eintüten können.