Kreisliga B Staffel 8 Abstieg von Weiler/Boos kann schon besiegelt werden Daniel Fischer 07.05.2026, 11:40 Uhr

i Nach dem 1:0-Sieg im Hit ist die FSG Vordereifel Kirchwald (weiße Trikots) bis auf drei Punkte an Spitzenreiter Ahrtal Hönningen herangerückt. Jörg Niebergall

In der Kreisliga B Staffel 8 wird der 24. und drittletzte Spieltag mit gleich drei Partien am Freitag eröffnet. Die restlichen drei Begegnungen finden am Sonntag statt.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 empfängt am 24. und somit drittletzten Spieltag Tabellenführer SG Ahrtal die SG Maifeld-Elztal II. Verfolger FSG Vordereifel muss eine schwierige Auswärtsaufgabe beim TuS Hausen meistern, während im Tabellenkeller die SG Illerich/Landkern und die SG Brohlbachtal jeweils den Klassenerhalt eintüten können.







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