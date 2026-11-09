Stenzel-Elf erneut anfällig 2:7 – RW Lahnstein rutscht immer tiefer in den Keller Stefan Nink 09.11.2026, 07:11 Uhr

i Symbolfoto Adobe Stock/Smileus

Viel vorgenommen hatten sich die Kicker des FSV RW Lahnstein für ihr Heimspiel gegen den nur vier Zähler mehr aufweisenden TuS Germania Arenberg. Doch abermals ging der Schuss gehörig nach hinten los, die Lahnsteiner kassierten eine 2:7-Abfuhr.

Nächste herbe Enttäuschung für all diejenigen, die es in der Fußball-Kreisliga B6 mit dem FSV RW Lahnstein halten: Die Kicker von der Flussmündung gingen gegen den Tabellenzehnten TuS Germania Arenberg mit 2:7 (0:3) baden und rutschen nach der bereits 11.







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