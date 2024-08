Plus Koblenz

Zweiter Sieg für Aufsteiger Reinhardt's Elf – Topfavorit Rot-Weiss Koblenz gewinnt 8:0

Von Wilfried Zils

i Zweiter Sieg im zweiten Spiel für den Aufsteiger: Die Reinhardt's Elf (in Rot) setzte sich im A-Klassen-Duell beim SV Niederwerth mit 3:1 durch. Foto: Wolfgang Heil

In der Fußball-Kreisliga A4 hat es am Wochenende nur fünf Spiele gegeben. Nach der Niederlage beim Saisonauftakt in Metternich hat Topfavorit Rot-Weiss Koblenz diesmal mit 8:0 gewonnen.