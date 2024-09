Zwei „Stopp-Konzept“-Phasen bleiben ohne Wirkung: Schiedsrichterin bricht Spiel in Windhagen ab

Viele Jäger sind des Hasen Tod: Nicht nur wie in dieser Spielszene zahlenmäßig, war der gastgebende Bezirksligaabsteiger SG Ellingen (ganz in Schwarz) in seinem Heimspiel gegen den Kreisliga A-Aufsteiger SC Bendorf-Sayn (weiße Spielkleidung ) in den ersten 45 Minuten überlegen. Dennoch holte Bendorf noch einen Punkt. Foto: Jörg Niebergall