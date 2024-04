Plus Ahrbrück

Vollblut-Ehrenamtler hört nach 40 Jahren auf – Ahrbrücker Josef Frings blickt aus facettenreiche Laufbahn

Von Hans-Josef Schneider

i Eine seiner vielen Aufgaben: Bei Pokalauslosungen war Josef Frings (rechts) als Kreissachbearbeiter immer mit von der Partie. Foto: Hans-Josef Schneider

„Am meisten muss mich bei meiner Frau bedanken. Sie musste auf vieles verzichten, wenn ich am Wochenende mal wieder für den Fußball unterwegs war. Eigentlich müsste ich ein schlechtes Gewissen haben“, sagt Josef Frings am Ende einer langen Funktionärslaufbahn in Diensten des Fußballkreises Rhein/Ahr.