Mehr Grund die Augen zu verschließen hat sicherlich Blankenraths Steven Kolb (rechts), der zuletzt mit dem SV zweimal verlor, am Sonntag mit 0:5 bei Kai Wickerts Braunshornern. Die SG muss am Sonntag (15 Uhr) zu den verlustpunktfreien Cochemern, die Blankenrather sind schon am Freitag daheim gegen Binningen an der Reihe. Foto: hjs-Foto