Unterstützung für Jonas Pörtner: TuS Niederahr setzt in der neuen Saison auf eine Doppelspitze

Der TuS Niederahr geht mit einer Doppelspitze auf der Trainerposition in die Saison 2024/25. Neben Spielertrainer Jonas Pörtner, der dann bereits in seine dritte Amtszeit gehen wird, rückt aus der zweiten Mannschaft Christian Kaiser in die verantwortliche Position beim aktuell Tabellensechsten der Kreisliga A 1 auf.

„Christian war in den vergangenen fünf Jahren maßgeblich am guten Abschneiden unserer Reserve in der B-Klasse beteiligt“, heißt es seitens der Verantwortlichen des TuS Niederahr, die überzeugt davon sind, „dass wir in dieser Konstellation bestens für die Zukunft aufgestellt sind“.

Die Lücke bei der zweiten Mannschaft schließt Kai Dieckmann, der im Sommer die Reserve übernehmen wird. Bis 2021 war Dieckmann lange beim SV Marienrachdorf tätig, ehe er eine Auszeit eingelegt hat. Nun sei er die „Wunschlösung des Vorstandes“, teilen die Niederahrer mit. fab