Ulmen

Ulmen: Trainer Sungen wieder dabei, aber einige Spieler nicht

Mit Kirmesspielen auswärts hat der Aufsteiger SV Ulmen zumindest bislang gute Erfahrungen gemacht in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8. Allerdings ist vor allem die personelle Lage vor der Partie am Samstag um 17 Uhr in Körperich bei der SG Nußbaum eine andere als beim 3:0-Kirmessieg vor zwei Wochen bei der SG Baustert.