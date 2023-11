Der 13. Spieltag der Staffeln 4 und 5 der Fußball-Kreisliga A wird geschlossen am Sonntagnachmittag ausgetragen. Die Teams läuten so langsam den Endspurt des Jahres ein, ehe es ab 3. Dezember in die Winterpause geht. Es besteht also noch viermal die Möglichkeit das eigene Punktekonto aufzubessern.