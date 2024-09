Plus Ulmen

SV Ulmen: Ein Sieg als Hochzeitsgeschenk für Trainer Sungen?

Von Mirko Bernd

In der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 kommt es am Freitagabend am sechsten Spieltag zum Duell zweier stark gestarteter Aufsteiger: Der Tabellendritte SG Dist-Idesheim (9 Punkte) hat um 19.30 Uhr den Zweiten SV Ulmen (13 Punkte) zu Gast. Die Ulmener werden aus einem ganz bestimmten Grund ohne Coach Mario Sungen antreten.