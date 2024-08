SG Zell gegen SG Bremm in Bullay: Mehr Derby an der Mosel geht eigentlich nicht

SG Zell/Bullay/Alf gegen SG Bremm – das ist natürlich auch das Trainerduell zwischen Manuel Bausen (Bild) und Jan Braun. Beide waren als Spieler in ihren Klubs absolute Leistungsträger, jetzt coachen beide schon seit mehreren Jahren die SG Zell (Bausen) und die SG Bremm (Braun). Am Sonntag um 14.30 Uhr kommt es am zweiten Spieltag der A Staffel 9 zum großen Mosel-Derby in Bullay. Foto: Alfons Benz