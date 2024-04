Plus Rhein-Lahn

SG Rheinhöhen: Vom Kampf auf dem Platz und dem Ausrechnen des Punkte-Quotienten

i So frei sollte man Leon Hamm (links) im Strafraum nicht zum Abschluss kommen lassen. Hier gibt der aktuell mit stattlichen 34 Buden Führende der Torschützenliste Marvin Müller im Gehäuse des TuS Singhofen das Nachsehen. Hamm hat sein Visier für Sonntagnachmittag bestimmt schon eingestellt. Foto: Andreas Hergenhahn

Der frühere Oberligist TuS Montabaur, der nach dem Abstieg aus der Rheinlandliga nach einem personellen Aderlass auf einen Start in der Bezirksliga verzichten musste, schickt sich mit einer neu zusammengestellten Mannschaft an, auf Anhieb auf die überkreisliche Bühne zurückzukehren. Die „Schuster“ führen die Staffel 4 der A-Klasse, in der sie als Hecht im Rhein-Lahn-Teich schwimmen, sieben Begegnungen vor Ultimo an. In Schlagdistanz – und das dürfen die Trainer Shayne Hunder und Till Warkentin mit Fug und Recht als riesengroßes Kompliment auffassen – bewegt sich die SG Rheinhöhen. Die Kombinierten aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath spielen heuer unter neuer Leitung einen sehenswerten Fußball und begeistern ihren großen Anhang. Am Sonntagnachmittag steht ab 14.30 Uhr am Gückinger Königstein der Nimbus, heuer noch keine Partie in der Fremde verloren zu haben, auf dem Prüfstand.