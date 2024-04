SG Nievern/Arzbach: Tobias Sauer und Co. planen zweigleisig

Nieverns Calvin Brunk (am Ball, gegen Singhofens Alexander Sabo) steht am Sonntagnachmittag am Altendiezer Lahnblick vor einer hohen Hürde. Der VfL hat auf heimischem Terrain bislang 24 von 30 möglichen Zählern einkassiert und gilt auch gegen das Schlusslicht als klarer Favorit. Foto: Andreas Hergenhahn