Dank eines spektakulären Comebacks in der Nachspielzeit ist der SC Vallendar in der Fußball-Kreisliga A 5 an Tabellenführer SV Untermosel, der beim FC Metternich II deutlich gewann, drangeblieben. Im Tabellenkeller holten derweil die SG Moseltal und der FC Horchheim wichtige Punkte.