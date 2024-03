Plus Kreis Neuwied Roßbachs Trainer Storm: Die Einstellung am Spieltag ist unser wichtigstes Zahnrad Von Daniel Korzilius In der Fußball-Kreisliga A 2 starten alle 14 Mannschaften am Sonntag mit dem 16. Spieltag ins Fußballjahr 2024. Lesezeit: 5 Minuten

SG Andernach II - SV Windhagen (So., 12.30 Uhr/Hinspiel: 0:5). Das abgeschlagene Schlusslicht aus Andernach ist personell arg gebeutelt. „Zum Glück kann Konstantin Koch wieder komplett einsteigen, er hat auch schon in den ersten Testspielen überzeugt“, freut sich der SG-Coach Yannik Velthaus über eine zusätzliche Option. In Windhagen erwartet er ...