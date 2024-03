Die SG DJK Neustadt-Fernthal (rote Spielkleidung) lag im Kellerduell gegen den SV Rheinbreitbach (ganz in Weiß) bereits zur Pause vorentscheidend mit 3:0 in Führung. In der Schlussviertelstunde kamen die Gäste besser zurecht, doch die Heimmannschaft siegte verdient mit 5:2. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz