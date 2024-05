Plus Simmern/Cochem

Quotient entscheidet bei freien Plätzen

Was passiert bei freien Plätzen in den Fußball-Kreisligen A und B? Bei einem Verzicht einer Mannschaft auf die erreichte Klasse oder der Erweiterung oder Auflösung von Spielgemeinschaften entstehen freie Plätze in der jeweiligen Staffel, die vor dem kreisübergreifenden Spielbetrieb im Verband Rheinland vom besten Absteiger der jeweiligen Klasse eingenommen wurden.