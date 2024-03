Plus Rhein-Lahn

Pascal Maus hat den Umbruch am Katzenelnbogener Hellenhahn gut gemeistert

Von Stefan Nink

i Nach dem torlosen Remis im Kellerduell gegen Nassau steht der Diezer Ozan Asarkaya (links, hier im Zweikampf mit Singhofens Daniel Wohlgemuth) am Hellenhahn vor einer hohen Hürde. Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv

Sekt oder Selters – so lautet im bisherigen Saisonverlauf die Devise des TuS Katzenelnbogen-Klingelbach. Sieg oder Null Punkte. Die Flecker haben heuer noch nicht die Punkte mit ihren Kontrahenten geteilt. Das soll am Sonntagnachmittag beim Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten SV Diez-Freiendiez Anstoß: 15 Uhr) auch so bleiben. Aus Gründen. „Bei unserer 2:3-Niederlage in der Hinrunde haben wir unser bisher schlechtestes Spiel abgeliefert. Elfmeter verschossen, mehrfach Latte und Pfosten getroffen und hinten stümperhaft angestellt“, blickt Pascal Maus nur ungern auf den Vergleich am Wirt zurück. „Aber unsere Mannschaft hat sich seitdem weiterentwickelt. An guten Tagen ist alles drin.“