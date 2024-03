Plus Saffig Packende Derbys in Saffig, Heimersheim und Remagen – Masburg baut Führung aus Von Daniel Fischer i Eindeutig die Lufthoheit sicherten sich die Fußballer des SC Saffig (in Blau) im Kreisliga-A-Derby gegen die Sportfreunde Miesenheim: Saffig siegte mit 4:0, Miesenheim bleibt weiter am Tabellenende. Foto: Tobias Jenatschek Die Ausgangslage an der Tabellenspitze hat sich am 16. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 3 noch einmal verschärft. Da die drei Topteams allesamt nicht gewinnen konnten, trennen nun sechs Mannschaften maximal fünf Zähler voneinander. Im Tabellenkeller konnte derweil die DJK Kruft/Kretz einen wichtigen Sieg verbuchen. Lesezeit: 4 Minuten

DJK Kruft/Kretz - DJK Müllenbach 4:2 (1:1). Die Kombinierten aus Kruft und Kretz haben das Kellerduell mit der DJK Müllenbach in letzter Minute für sich entschieden und so einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf eingefahren. Krufts Luca Durwen (19.) brachte seine Farben in Führung, ehe Felix Hens (24.) und ein Eigentor ...