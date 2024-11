Oberwesel: Ein Sieg gegen Karbach II bringt den „Herbst-Titel“ in der A Staffel 6

Für Vorderhunsrück und Lukas Berg (links) steht am Wochenende das Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr in Dommershausen gegen die SG Braunshorn an, für Blankenrath um seinen Ex-Coach und besten Torschützen Felix Fuchs (sechs Treffer) geht es am heutigen Samstag (17 Uhr) zur SG Niederburg. Foto: B&P Schmitt