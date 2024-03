Plus Ransbach-Baumbach Noch voll im Rennen, doch Erhan Evrem tritt zurück: SV Türkiyemspor sucht unter Hochdruck einen neuen Trainer Von Daniel Korzilius i Erhan Evrem ist nicht mehr Trainer des SV Türkiyemspor. Foto: Marco Rosbach Lesezeit: 1 Minute Erhan Evrem ist mit sofortiger Wirkung als Trainer des Fußball-A-Ligisten SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach zurückgetreten. „Der Rücktritt hat ausschließlich persönliche Gründe“, gibt Evrem auf Nachfrage unserer Zeitung an.

Der frühere Coach der SG Herschbach-Schenkelberg hatte die Mannschaft in der Winterpause der Saison 2021/22 auf einem Abstiegsplatz übernommen und zum Klassenverbleib geführt. In der vergangenen Saison landete der SV Türkiyemspor auf dem vierten Rang und liegt in der aktuellen Runde als Dritter der Kreisliga A 2 und Kreispokal-Halbfinalist noch aussichtsreich ...