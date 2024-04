Plus Rhein-Lahn

Nieverns Niklas Sauer setzt im Abstiegskampf auf den Faktor Spaß

i Um jeden Ball wird beim Duell Birlenbach gegen Altendiez (hier Chris Yannik Ebertshäuser und Noah Winter) mit vollem Einsatz gekämpft. Foto: Andreas Hergenhahn

Der 25. Spieltag der Fußball-Kreisliga A4 wird bereits am Freitagabend am Katzenelnbogener Hellenhahn mit dem Gastspiel von Abstiegskandidat SG Nievern eröffnet. Das Gros der Partien steigt dann am Sonntagnachmittag. Unterdessen hat es in der Staffel 5 bei Schlusslicht RW Lahnstein einen Wechsel auf der Trainerbank gegeben.