Unkels Mohamed El Tahiri (rechts), hier im beim 2:0-Sieg Heimspiel seiner Mannschaft gegen den FV Rheinbrohl am vergangenen Sonntag, trug sich zum zweiten Mal in Folge in die Torschützenliste ein: Im Spiel beim VfL Oberlahr-Flammersfeld traf er zum 1:1-Endstand. Gegen den FVR hatte er das 1:0 erzielt. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz