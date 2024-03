Plus Eitelborn Neue Ausrichtung im Sommer: Markus Lehmler hört bei der SG Augst auf – Sonntag kommt FC Urbar nach Simmern Von René Weiss i Markus Lehmler Foto: Andreas Hergenhahn Nach knapp zwei Jahren ist für Markus Lehmler als Trainer des Fußball-A-Ligisten SG Augst nach dieser Saison Schluss. „Beide Parteien haben sich für eine neue Ausrichtung in der Zukunft entschieden und blicken auf eine sehr erfreuliche Entwicklung seit Beginn der Zusammenarbeit zurück“, heißt es in einer Mitteilung der Spielgemeinschaft aus Eitelborn, Kadenbach und Neuhäusel. Lesezeit: 1 Minute

Bis zum Zeitpunkt des Abschieds im Sommer stehen in der Kreisliga A 5 noch zehn Partien unter Lehmlers Verantwortung aus. „Ich werde natürlich weiterhin alles, was in meinen Möglichkeiten steht, in die Waagschale werfen“, betont er. Lehmler baut gegen Urbar auf Heimstärke Der Countdown beginnt am Sonntag, 14.30 Uhr, auf dem Kunstrasen in ...