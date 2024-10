Plus Rhein-Lahn

Minor will nicht als Verlierer auf die Nastätter Kerb

i Während Kevin Silberzahn (rotes Trikot) mit der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II scheinbar unaufhaltsam durch die Liga stürmt, geht's für Jan Pospischil und seinen noch immer sieglosen TuS KK darum, nicht den Anschluss ans rettende Ufer zu verlieren. Foto: Andreas Hergenhahn

Kann in der Fußball-Kreisliga A3 noch ein Rhein-Lahn-Vertreter in die Phalanx der bisher so dominierenden Westerwälder Teams eingreifen? Am ehesten ist dies der SG Bogel/Reit-zenhain/Bornich zuzutrauen, der jedoch bei sieben Zählern Rückstand auf das Spitzenduo nur eine ausgewiesene Siegesserie hilft. Im Tabellenkeller ist indes der Kampf gegen den Abstieg schon voll im Gang. Die drei Letztplatzierten erwischt es am Ende der Runde.