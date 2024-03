Kreisliga A5: SG Augst Eitelborn freut sich auf das Überraschungsteam – Ohne Furcht vor Niederberg

Mit einem Heimspiel im Augst-Stadion meldet sich die SG Augst Eitelborn in der Kreisliga A 5 aus der Winterpause zurück. Zu Gast bei den Westerwäldern, die mit 28 Punkten den fünften Platz einnehmen, ist am Sonntag, 14.30 Uhr, der Tabellendritte TuS Niederberg (36).

„Endlich geht es mit dem Spielbetrieb weiter“, freut sich Augst-Trainer Markus Lehmler auf das Duell gegen „das Überraschungsteam der Hinrunde“. Mit Blick auf die Gäste meint der SG-Coach: „Der TuS Niederberg konnte sich personell noch verstärken und scheint richtig gut drauf zu sein.“

In Angst und Schrecken versetzt ihn das aber nicht. „Auch wir hatten eine ordentliche Vorbereitung und wollen im Heimspiel am Sonntag selbstverständlich als Sieger den Platz verlassen“, betont der Trainer der Westerwälder, die in der Hinrunde einen etwas glücklichen Punkt aus Niederberg entführten. Nach einem 1:3-Rückstand drehten in der Schlussphase Ismail Barut (75.) und Paul Marzi (90.) die Partie. ros