Kreisliga A4: Diez-Freiendiez setzt auf Birlenbacher Hilfe – Macht Gückingen den Titelkampf nochmal spannend?

i Christian Wiediker (rechts, im Duell mit Braubachs Eric Beraz) trägt als vorübergehender Spielertrainer eine besonders hohe Verantwortung beim abstiegsgefährdeten SV Diez-Freiendiez. Am Samstagnachmittag dürften in Prath die Trauben sehr hoch hängen. Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv

Wird's an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A4 noch einmal eng? Das zeigt sich am anstehenden Wochenende. Denn dann hat Primus TuS Montabaur beim Tabellendritten TuS Gückingen eine recht hohe Hürde zu meistern, während die SG Rheinhöhen tags darauf in Prath gegen Kellerkind SV Diez-Freiendiez eine von der Papierform betrachtet wesentlich einfachere Aufgabe vor der Brust hat.