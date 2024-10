Die SG Vettelschoß-St. Katharinen, hier Stefan Zent (am Ball), hat ihr Heimspiel gegen den FV Rheinbrohl (ganz in Weiß) knapp mit 2:1 (2:0) gewonnen und sich an der Tabellenspitze auf aktuell fünf Punkte auf den ersten Verfolger SV Windhagen abgesetzt. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz