Plus Kreis Altenkirchen

Kreisliga A1: Honigsessen überrascht gegen ein Spitzenteam – Niederahr wird unter Wert geschlagen

Von Désirée Rumpel

i Robin Krick, der es hier mit zwei Renneroder aufnimmt (links Marius Herkersdorf, rechts Andreas Schellenberg, behielt mit der SG Guckheim einen im Abstiegskampf durchaus wertvollen Zähler daheim. Foto: Horst Wengenroth

In der Kreisliga A1 sehen viele das Titelrennen schon als entschieden an. Die SG Betzdorf meisterte das schwierige Auswärtsspiel in Schönstein in Manier eines Spitzenteams. Bei den Verfolgern verpasste es die SG Hundsangen II, die durchaus überraschend in Katzwinkel verlor, sich wieder auf den zweiten Platz vorzudrängeln. Schlusslicht SG Herdorf feierte einen Sieg und ist jetzt punktgleich mit dem Vorletzten SG Gebhardshainer Land.