Kreisliga A1: Honigsessen geht daheim trotz Führung und Überzahl leer aus – Betzdorf zieht den Kopf im letzten Moment aus der Schlinge

Pausenführung, Rückstand nach Doppelschlag, Sieg in der Nachspielzeit: So lässt sich das Heimspiel der SG Betzdorf (grünes Trikot) aus Sicht des Tabellenführers gegen die spielerisch ebenfalls starke SG Hundsangen II (in Rot) zusammenfassen. Foto: Andreas Hüsch