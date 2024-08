Kreisliga A1 aus Ww-Sicht: Trainerdebüts in Guckheim und Herschbach – Westerburg II gegen Absteiger gefordert

17.03.2024: Am 20. Spieltag der vergangenen Saison setzte sich die SG Herschbach (weiße Trikots von links: Johann Horz, Tim Lütkefedder) in Girkenroth mit 1:0 gegen die SG Rennerod (rote Trikots von links: Maximilian Thomas, Jan Timo Opfer) durch. Torschütze? Spielertrainer Manuel Groß. Der hat seine Laufbahn im Sommer beendet. Fortan steht Dirk Hannappel an der Seitenlinie und feiert am Sonntag sein Pflichtspieldebüt. Foto: Horst Wengenroth