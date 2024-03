Plus Westerwald Kreisliga A1 aus WW-Sicht: Schweres Debüt für neues Guckheimer Trio – Goldene Ananas ist Hundsangen zu wenig Von Horst Fechtner i Zum wiederholten Mal als Interimstrainer gefragt: Stephan Zorn übernimmt bei der SG Guckheim mit Lars Boller und Björn Zacher bis zum Saisonende. Foto: Thomas Jäger Am 19. Spieltag in der Kreisliga A 1 genießen sowohl der TuS Niederahr gegen die SG Herdorf als auch die SG Hundsangen II gegen die Spfr Schönstein Heimrecht gegen Abstiegskandidaten. Auswärts antreten muss dagegen die SG Guckheim beim Tabellenführer SG 06 Betzdorf. Lesezeit: 3 Minuten

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II - SG Honigsessen/Katzwinkel (So., 12.30 Uhr, in Westerburg/Hinrunde: 1:4). Gleich mit 2:5 kamen die Gastgeber zuletzt beim Tabellenschlusslicht SG Herdorf unter die Räder und verpassten es dadurch, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herzustellen. Gegen die SG Honigsessen, die derzeit mit drei Zählern mehr auf der Habenseite ...