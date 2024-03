Plus Westerwald

Kreisliga A1 aus WW-Sicht: Hundsangen II strebt Hartplatz-Triple an – Guckheim erwartet Rennerod zum Derby

Von Horst Fechtner

i Auf Rasen zu Hause, aber auch auf Asche gefährlich: Die SG Hundsangen II (links Fabian Meudt) rechnet sich in Katzwinkel etwas aus. Für den TuS Niederahr (in Grün Moritz Wetzlar) geht es zum unteren Tabellennachbarn VfB Niederdreisbach. Foto: Andreas Hergenhahn

Lesezeit: 2 Minuten

Am 18. Spieltag in der Kreisliga A 1 steht für die SG Guckheim nach der jüngsten 0:2-Niederlage in Girkenroth im Heimspiel gegen die SG Rennerod erneut ein Derby an. Die übrigen Vereine aus dem Westerwaldkreis treten am Sonntag allesamt auswärts an.