Ulmen

Kreisliga A Staffel 8: Ulmen mit Euphorie in Gerolstein bei der SG Kylltal

Während der Aufsteiger SV Ulmen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 einen perfekten Saisonstart mit zwei Siegen hingelegt hat, sieht das beim Gastgeber des SVU anders aus: Die SG Kylltal hat aus zwei Spielen erst einen Punkt eingefahren und steht am Sonntag (15 Uhr) daheim in Gerolstein schon etwas unter der Druck.