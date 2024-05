Plus Cochem Kreisliga A Staffel 8: Bremm vor leichtestem Spiel – Mont Royal gegen Zell unter Zugzwang Sina Ternis Von Michael Bongard i Kann wieder kraftvoll zupacken – und auch schießen: Bremms Torwart Florian Bauer ist nach seinem Kreuzbandriss aus dem ersten Saisonspiel im A8-Derby gegen Zell wieder zurück im Tor der SG. Zwei Spiele hat der ehemalige Oberliga-Keeper des FC Karbach bereits absolviert, am Sonntag folgt das dritte beim Meister SG Dhronthal Haag. Foto: Alfons Benz Bremm beim Meister in Haag, Derby in Kröv zwischen Mont Royal und Zell – der drittletzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 hat aus COC-Sicht einiges zu bieten. Lesezeit: 2 Minuten

SG Dhrontal Haag - SG Bremm (So., 14.30 Uhr, in Haag). Am Sonntag feierte Dhrontal nach dem 4:0 in Leiwen die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Bezirksliga. „Ein verdienter Meister“, sagt auch Bremms Trainer Jan Braun anerkennend und spricht vom „einfachsten Spiel der Saison“. Schon im Hinspiel habe ...