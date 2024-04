Plus Cochem

Kreisliga A Staffel 8: Bremm lässt sich in Gonzerath bei 1:1 von Atmosphäre anstecken

Zwei Niederlagen und ein Remis: So die Bilanz der Cochem-Zeller Teams in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8. Am bittersten dürfte die Mont Royaler Niederlage sich anfühlen, denn die ist gleichbedeutend mit dem Abrutschen auf einen Abstiegsplatz.