Rheinböllens Angreifer Jairo Barreras (in Schwarz) hat nach der Winterpause noch nicht getroffen, die nächste Gelegenheit bietet sich am Samstag daheim gegen Cochem. Niederburg um Dennis Thiele (vorne, Nummer 10), Lars Baumgarten und David Buschbaum hat in Biebernheim am Sonntag den TuS Kirchberg II zu Gast. Foto: B&P Schmitt