In der Vorbereitung trafen Cochem mit Leonid Neumann (vorne) und Binningen um Elias Ternes und Noah Fuhrmann (hinten) aufeinander, der SV siegte 4:2. Am Wochenende geht es für beide COC-Teams in ihren A-Ligen los, Cochem (Staffel 7) muss nach Hausbay, Binningen empfängt in der Staffel 3 die SG Eich. Foto: Sascha Berkele