Joshua Günther (in Blau) und seine Vorderhunsrücker setzten sich am Sonntag in Sabershausen gegen Biebertal um Niklas Schneider, der kommende Saison zum Rheinlandligisten TuS Kirchberg wechselt, mit 3:2 durch. Am Sonntag geht es an gleicher Stelle gegen Niederburg, Biebertal empfängt in Neuerkirch die Spvgg Cochem. Foto: Sascha Berkele