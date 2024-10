Nach dem direkten Duell in Masburg, das Marcel Schlich (in Blau) und seine Teamkollegen mit 4:2 gegen Cochem um Rachad Moussa Adamou gewannen, geht es für die beiden COC-Klubs nun gegen Hunsrück-Klubs: Masburg muss heute nach Leiningen zum FC Karbach II, Cochem hat am Sonntag Morshausen zu Gast. Foto: Alfons Benz