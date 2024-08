Da Binningens Angreifer Lucas Etzkorn (links) am Sonntag erst etwas später aus dem Urlaub kommt, willigte Gegner Mosel Löf (ein ehemaliger Klubs Etzkorns) ein, dass der Anstoß in der Eifel erst um 17 Uhr erfolgt. Lukas Berg (rechts) und seine Vorderhunsrücker müssen am Sonntag ebenfalls in die Eifel, es geht nach Masburg. Foto: Sascha Berkele