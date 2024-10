Plus Simmern/Cochem

Kreisliga A Staffel 6: Morshausen winkt gegen Blankenrath die Tabellenführung

Von Sina Ternis

Um das verlängerte Wochenende mit Brückentag frei zu haben, haben sich die SG Morshausen-Beulich/Gondershausen (3.) und der SV Blankenrath (11.) darauf geeinigt, das direkte Aufeinandertreffen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 auf am Mittwoch (20 Uhr) in Gondershausen vorzuziehen.