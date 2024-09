Plus Niederburg

Kreisliga A Staffel 6: Kleines, aber wichtiges Derby in Niederburg – Karbach II zu Gast

Von Sina Ternis

Ein kleines Derby ist es schon, da sind sich beide Trainer einig, wenn sich am Mittwoch (19.30 Uhr) in Niederburg die SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid und der FC Karbach II zum Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 gegenüberstehen.