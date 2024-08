Plus Nörtershausen

Kreisliga A Staffel 4: Nächster dicker Brocken für die SG Nörtershausen

Von Sina Ternis

Viertes Spiel, vierter Knallergegner für die SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 4: Dieses Mal empfängt die Mannschaft von Andreas Conrad am Sonntag (14.30 Uhr) in Nörtershausen den FC Urbar und damit eine Mannschaft, die in drei Spielen die Maximalausbeute von neun Punkten erzielt hat.